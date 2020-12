La BC de Glaris et Valora étoffent leur partenariat

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Glaris et le détaillant Valora vont renforcer leur collaboration. A partir de ce lundi, l'établissement de Suisse centrale officiera comme partenaire de financement dans les solutions de financement "bob zero", "bob invoice" et "ZER000".

Ces trois nouveaux produits vont permettre au partenariat "bob finance", axé sur le refinancement de crédits aux particuliers depuis 2015, d'étendre son offre au domaine "entreprise à entreprise au client" (B2B2C), indique la GLKB dans un communiqué.

Les produits de financement des ventes répondent à la tendance mondiale consistant à "acheter maintenant, payer plus tard" et permettent aux commerçants de proposer leurs produits aux clients finaux via un financement à taux zéro.

buc/fr