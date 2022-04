La GLKB voit son bénéfice net reculer au premier trimestre

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Glaris (GLKB) a vu son produit d'exploitation augmenter sur les trois premiers mois de 2021, mais le bénéfice net a reculé. A l'avenir, la banque veut mettre l'accent sur la réduction des coûts, a-t-elle indiqué jeudi.

Le bénéfice net a essuyé un repli de 8,1% à 5,6 millions de francs suisses, quand le résultat d'exploitation a diminué de 13,4% à 6,2 millions. Pourtant l'évolution des activités de la banque a été favorable.

Le produit d'exploitation a bondi de 9,0% à 22,8 millions de francs suisses, porté par les opérations d'intérêt. Plus importante source de revenus de la banque, le résultat a pris 16% à 18,9 millions de francs suisses. Le coût du refinancement a encore diminué sur un an, réduisant les charges d'intérêt. Les opérations de commissions et services ont inscrit un résultat en hausse de 17,1% à 4,1 millions. Le produit des opérations de négoce s'est inscrit en légère baisse, à 0,9 million.

Les charges de personnel ont pris l'ascenseur, reflet des embauches des deux dernières années. Elles se sont inscrites en hausse de 18,0% à 9,3 millions. Les autres charges ont enflé de 23,7% à 6,0 millions, en raison d'investissements dans l'informatique et le développement de nouveaux produits. En tout, les charges ont pris 20,1% à 15,3 millions.

A l'avenir, la banque veut mettre l'accent sur la réduction des coûts.

La somme du bilan a enflé de 566 millions, dépassant pour la première fois la barre des 8 milliards, à 8,33 milliards. Tant les dépôts de la clientèle que les prêts hypothécaires ont soutenu la performance.

Lors de la Landsgemeinde du 1er mai 2022, le peuple se prononcera sur la future stratégie de participations du canton dans la banque cantonale. La GLKB salue la volonté du gouvernement glaronais et du Landrat de supprimer la garantie de l'Etat, de transformer la structure juridique en une société par actions ainsi que de réduire la participation du canton à moyen terme. Cela devrait donner à la banque plus de marge de manoeuvre, de l'avis de la direction de la GLKB.

