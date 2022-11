La banque cantonale de Glaris entame une nouvelle période stratégique 2023-2026

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Glaris (GLKB) entrera l'année prochaine dans une nouvelle période stratégique de trois ans, intitulée "Focus 26", de janvier 2023 à fin 2026.

Dès l'an prochain, la banque annoncera des résultats seulement semestriels et non plus trimestriels, fait savoir mardi soir l'établissement coté.

La GLKB vise d'ici fin 2026 un ratio coût-revenus de maximum 62,0% et un rendement des fonds propres d'au moins 7,0%. Le taux de fonds propres doit atteindre minimum 17,0% par an. En 2021, le premier indicateur s'était situé à 57,8% et le second à 8,3%.

La banque compte aussi publier ses objectifs en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre conformément à l'Accord de Paris sur le climat.

ck/rp