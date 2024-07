Glass House Brands Inc. a annoncé le renouvellement du mandat de Hector De La Torre au conseil d'administration de la société. M. De La Torre a déjà siégé en tant que membre original du Conseil jusqu'en 2023, date à laquelle il s'est retiré en raison de contraintes de temps liées à d'autres engagements. Hector De La Torre est un fonctionnaire chevronné qui possède une grande expérience du gouvernement et des organisations à but non lucratif.

Il est actuellement membre du conseil d'administration et ancien président (deux mandats) de LA Care (le plus grand plan de santé public à but non lucratif des États-Unis), administrateur et coprésident de l'Obama Scholars Advisory Council à l'Occidental College de Los Angeles, son alma mater, et membre nommé par l'Assemblée du California Air Resources Board (Conseil des ressources atmosphériques de Californie). M. De La Torre a siégé à l'Assemblée de l'État de Californie de 2004 à 2010, représentant le 50e district, majoritairement latino, du sud-est du comté de Los Angeles. Il a présidé la sous-commission budgétaire sur la santé et les services sociaux, la commission des règles et a participé à la création et à la présidence de la commission sur la responsabilité et l'examen administratif au cours de son mandat.

M. De La Torre a récemment été directeur exécutif de la Gasol Foundation, une organisation à but non lucratif axée sur le bien-être des enfants, et du Transamerica Center for Health Studies, une organisation nationale à but non lucratif. Avant de siéger à l'Assemblée, il a été maire et membre du conseil municipal de South Gate, administrateur judiciaire à la Cour supérieure de Los Angeles, chef de cabinet du secrétaire adjoint au travail dans l'administration Clinton et enseignant à l'Edison Junior High dans le sud de Los Angeles. M. De La Torre est titulaire d'une licence en diplomatie et affaires mondiales de l'Occidental College et a suivi les cours de l'Elliot School of International Affairs de l'université George Washington.

Il vit à South Gate. Avec l'arrivée de M. De La Torre, le conseil d'administration de la société est passé de sept à huit membres, ce qui reflète également l'arrivée récente de John ?Jay ? D. Nichols, Jr.