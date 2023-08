Glass House Brands Inc, anciennement Mercer Park Brand Acquisition Corp, est une entreprise de cannabis et de chanvre verticalement intégrée aux États-Unis. La société se concentre sur les entreprises de produits de marque dans le domaine du cannabis et/ou des industries connexes. La société est engagée dans des opérations de culture en serre jusqu'aux pratiques de fabrication et de la création de marques jusqu'à la vente au détail. Les marques de la société comprennent Glass House Farms, Forbidden Flowers et Mama Sue Wellness. Glass House Farms est une marque de fleurs qui propose des produits tels que les huitièmes de pots, les choix du cultivateur, les rouleaux individuels, les paquets de rouleaux et les petits pots. Forbidden Flowers est la marque de Bella Thorne destinée aux femmes de la génération du millénaire et de la génération Z. Elle propose de la fleur de THC, de la fleur de chanvre et des produits de vapotage. Mama Sue Wellness est la marque de Sue Taylor qui propose des produits de teinture axés sur le bien-être et destinés aux consommateurs âgés de 35 ans et plus.

Secteur Pharmacies