Glatfelter annonce une hausse de 12 % du prix de ses produits à base de fibres composites

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Glatfelter Corporation (NYSE : GLT) a annoncé aujourd'hui qu'elle va immédiatement appliquer une hausse de 12 % du prix de tous ses produits à base de fibres composites.



Cette décision est motivée par des hausses continues des prix des matières premières, y compris la pâte à papier, les fibres synthétiques, les produits chimiques et les matériaux d'emballage. En outre, d'importants suppléments logistiques et l'escalade des coûts de l'énergie se poursuivent.

« Des efforts considérables visant à réduire les coûts globaux et à accroître l'efficacité de la fabrication continuent d'être un objectif clé chez Glatfelter alors que des pressions inflationnistes sont connues tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale », a déclaré Chris Astley, vice-président et directeur commercial. « Compte tenu de l'augmentation continue des coûts des intrants, cette augmentation des prix vient s'ajouter aux mesures de tarification prises plus tôt dans l'année au sein de notre segment des fibres composites. En tant que leader du secteur, Glatfelter est bien positionnée pour assurer la continuité de l'approvisionnement et reste déterminée à fournir les meilleurs produits, innovations et services que nos clients attendent. »

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des questions financières et commerciales futures sont des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions « Safe Harbor » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. La société utilise des termes tels que « anticipe », « croit », « s'attend à », « futur », « a l'intention de », « prévoit », « cible » et des expressions similaires pour identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la société et sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs imprévisibles ou incontrôlables qui pourraient amener les résultats futurs à différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les impacts de la pandémie de COVID-19, les changements dans l'industrie, les affaires, le marché, et les conditions économiques, la demande ou la tarification de ses produits, les taux de croissance du marché et les taux de change. Compte tenu de ces risques, incertitudes et autres facteurs, les éléments prospectifs évoqués dans ce présent communiqué de presse peuvent ne pas se produire et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Glatfelter décline toute obligation, et n'a pas l'intention, de mettre à jour ces énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse. De plus amples informations sur ces facteurs figurent dans les documents déposés par Glatfelter auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles à l'adresse www.glatfelter.com.

À propos de Glatfelter

Glatfelter est un fournisseur mondial de premier plan de matériaux façonnés. Les solutions innovantes, personnalisables et de haute qualité de la société couvrent les domaines de la filtration du thé et du café à usage unique, des produits d'hygiène personnelle et d'emballage ainsi que des applications industrielles et d'amélioration de l'habitat. Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, le chiffre d'affaires net annualisé de la société s'élève à environ 1 milliard de dollars. La société sert des clients dans plus de 100 pays et emploie environ 2 550 salariés dans le monde entier. Ses opérations comprennent douze sites de fabrication situés aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux Philippines. Pour tout complément d'information sur Glatfelter, veuillez consulter le site www.glatfelter.com .

