GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited est une entreprise mondiale de soins de santé basée en Inde. Elle fabrique, distribue et commercialise des produits pharmaceutiques. Ses produits se répartissent en trois domaines : les vaccins, les médicaments spécialisés et les médicaments généraux. Son activité de médecine générale comprend un portefeuille de médicaments dans les domaines des anti-infectieux, de la douleur, de la dermatologie et des vitamines. Ses marques de médicaments généraux comprennent Augmentin, Calpol, Ceftum, Eltroxin, CCM, Neosporin, Betnovate, T-bact et Physiogel. Les produits de la marque T-bact sont utilisés dans des types spécifiques d'infections bactériennes de la peau. Les marques de vaccins de la société comprennent Shingrix, Infanrix Hexa, Synflorix, Boostrix, Havrix, Menveo, Fluarix Tetra et Varilrix. Son activité de médicaments spécialisés se concentre sur le développement de médicaments pour les maladies respiratoires et le virus de l'immunodéficience humaine. La société renforce également sa présence dans d'autres domaines thérapeutiques, tels que l'immunologie et l'oncologie. Ses marques de médicaments spécialisés comprennent Nucala et Trelegy Ellipta.

Secteur Produits pharmaceutiques