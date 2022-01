GSK : Liberum remonte son objectif de cours

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur GSK tout en remontant son objectif de cours de 17 à 18,70 livres sterling, après que le groupe de santé a fait part de trois offres de la part d'Unilever pour lui racheter son unité de santé grand public.



Le broker souligne que l'offre la plus récente valorisait l'unité à 50 milliards de livres, soit environ 20 fois son estimation d'EBITDA 2022 pour l'activité, une prime de 33% par rapport à sa dernière valorisation SOTP (somme des parties).



'Il est maintenant difficile d'envisager que l'unité se négocie avec une décote significative à 20 fois, et il est désormais probable qu'elle soit vendue à ce multiple ou plus. Surtout, une cession mettrait le nouveau GSK sur une base solide avec un excellent bilan', juge-t-il.



