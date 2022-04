GSK : UBS ajuste son objectif de cours

UBS réitère sa position 'neutre' sur GSK (GlaxoSmithKline) avec un objectif de cours ajusté de 1680 à 1790 pence, une nouvelle cible à peu près conforme au cours de bourse du groupe de santé britannique.



'Le premier trimestre semblerait pouvoir être solide, en particulier pour la santé grand public et Shingrix', estime le broker, ajoutant que 'les données pour un vaccin contre le VRS constituent le prochain catalyseur' et que 'la prévision est délicate'.



