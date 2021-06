GSK : Credit Suisse maintient son conseil sur le titre

Credit Suisse maintient son conseil de 'sous-performance' sur le titre GSK, avec un objectif de cours de 1300p.



Le bureau d'analyses table sur un taux de croissance annuelle moyen de 2,2%, fortement lié aux performances de la R&D. 'En supposant un succès de 0% du pipeline, ce chiffre tomberait à 0,2%, et atteindrait 6,4% en cas de 100% de réussite', explique le broker.



'Pour atteindre une croissance à long terme de 4 %, que nous considérons comme une référence probable de l'industrie, les ventes devraient augmenter de 5 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui n'est pas évident au regard de nos prévisions', poursuit l'analyste.



Credit Suisse note d'ailleurs 'la récente faible productivité de la R&D par rapport aux pairs' et souhaite une mise à jour sur les pics de ventes et opportunités pour les actifs clés.





