Coronavirus: GSK et CureVac vont travailler à un vaccin contre les variants

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK et son concurrent allemand CureVac ont annoncé mercredi s'unir pour développer un vaccin à ARN messager contre les nouveaux variants du coronavirus avec l'espoir d'être prêts pour 2022.

L'objectif est de développer "un candidat vaccin qui réponde aux variants qui surviennent" pendant la pandémie, selon un communiqué.

Il ciblera les variants qui émergent déjà et ceux qui pourraient arriver par la suite, selon les deux groupes qui ont déjà tissé des liens puisque GSK avait pris une participation de 10% au capital de la biotech allemande en juillet dernier.

Les travaux vont commencer immédiatement avec l'espoir de pouvoir aboutir en 2022 sous réserve d'avoir le feu vert des autorités sanitaires.

"L'émergence de variants avec le risque de réduire l'efficacité des vaccins de première génération contre la Covid-19 nécessite que nous accélérions les efforts pour avoir une longueur d'avance sur la pandémie", selon le communiqué.

L'accord prévoit que GSK va verser 150 millions d'euros à la start-up allemande, ce qui permettra au britannique de détenir les droits du nouveau vaccin dans tous les pays sauf l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

"Nous pensons que la prochaine génération de vaccins sera cruciale dans la lutte qui se poursuit contre la Covid-19", déclare Emma Walmsley, directrice générale de GSK (GlaxoSmithKline).

Ce dernier ajoute dans le communiqué qu'il va dans un premier temps aider cette année à la production d'un premier vaccin déjà mis au point par CureVac et qui se trouve actuellement en phase 3 des essais cliniques.

GSK s'engage à en fabriquer jusqu'à 100 millions de doses, alors que son propre vaccin développé avec le français Sanofi a pris du retard et ne sera prêt que fin 2021, en raison de résultats moins bons qu'escompté.

De son côté, AstraZeneca, grand concurrent britannique de GSK, pourtant moins aguerri dans le domaine des vaccins, commence à déployer le sien contre la Covid-19 après avoir reçu de nombreux feux verts notamment en Europe, non sans polémiques sur son efficacité et sa distribution.

Si l'expansion du variant initialement détecté en Angleterre inquiète, les craintes liées au vaccin portent surtout sur un autre variant, qui a émergé en Afrique du Sud.

Moderna a assuré que son vaccin était efficace contre le variant britannique et contre le sud-africain, mais dans une moindre mesure.

Pfizer et BioNTech ont affirmé dans la foulée que leur vaccin restait efficace contre les principales mutations des variants anglais et sud-africain.

Le coronavirus a fait plus de 2,2 millions de morts à ce jour depuis que l'épidémie a émergé en Chine en décembre 2019.

Plus de 100 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées dans le monde, moins de deux mois après le lancement début décembre des premières campagnes de vaccination de masse dont les pays les plus pauvres restent à l'écart.

En parallèle, GSK a dévoilé mercredi des résultats financiers pour 2020 en hausse, avec un bond de 24% du bénéfice net à 5,7 milliards de livres, principalement grâce à des cessions.

Les performances commerciales sont toujours en demi-teinte et les perspectives pour 2021 prudentes.

La pandémie pénalise le groupe puisque la priorité dans le monde est donnée à la lutte contre le coronavirus, au détriment des achats d'autres vaccins, notamment le Shingrix contre le zona, ou de traitements tels les antibiotiques, qui sont les points forts de GSK, aux côtés de l'oncologie.

Le groupe s'attend à un recul entre 5 et 10% de son bénéfice net à données comparables en 2021 et précise qu'il aura réalisé la scission de ses activités de médicaments sans ordonnance et de parapharmacie en 2022.

