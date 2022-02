GSK: Nyon sera un des principaux sites de la nouvelle entreprise Haleon

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) compte créer une nouvelle entreprise, issue de la séparation de sa branche santé grand public. Cette entité, qui sera appelée Haleon, disposera d'un site dans la commune de Prangins, faisant partie du district de Nyon.

"Notre campus sera un des acteurs majeurs de cette nouvelle société", a indiqué Aurélien Uldry, directeur financier de GSK Suisse, cité dans un communiqué.

Ledit site compte actuellement 1000 collaborateurs et collaboratrices à Prangins et produit 252 millions d'unités par année, dont les médicaments Voltaren et Otrivin.

"La nouvelle entreprise qui résultera du projet de scission de Consumer Healthcare de GSK à la mi-2022 s'appellera Haleon", une association de termes issus du vieil anglais signifiant "en bonne santé" et "force", a expliqué GSK mardi.

GSK Consumer Healthcare, coentreprise avec Pfizer dont le britannique détient 68% et l'américain 32%, avait fait le mois dernier l'objet d'une tentative avortée de rachat d'Unilever à 50 milliards de livres (62,6 milliards de francs suisses), rejetée par le laboratoire britannique car sous-évaluée, selon lui.

Le laboratoire avait indiqué son intention de scinder et d'introduire en Bourse cette entité, qui comprend des médicaments sans ordonnance, des dentifrices et de la parapharmacie, pour se focaliser sur la pharmacie, notamment les vaccins et les médicaments spécialisés.

Après des "investissements réussis et des changements stratégiques" ces 8 dernières années, l'entité "génère des ventes annuelles d'environ 10 milliards de livres" (12,5 milliards de francs suisses), a indiqué le géant anglais son communiqué.

La séparation se fera par le biais d'une scission d'au moins 80% de la participation de GSK vers ses actionnaires et le laboratoire prévoit ensuite une cotation à la Bourse de Londres et aux Etats-Unis. Le siège de la nouvelle entité sera à Weybridge, au sud-ouest de Londres.

GSK a publié début février des résultats mitigés pour 2021, avec un bénéfice 2021 en baisse de 24% à cause d'un effet de comparaison défavorable dû à des cessions d'actifs en 2020, le géant britannique du médicament ayant du mal à trouver de l'élan sans vaccin contre le Covid-19 et avec des investisseurs activistes en embuscade.

