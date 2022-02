GSK : arrêt de l'essai sur le VRS chez les femmes enceintes

GlaxoSmithKline (GSK) annonce aujourd'hui arrêter le recrutement et la vaccination dans le cadre des essais visant à évaluer un potentiel vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les femmes enceintes. GSK avait annoncé mettre ses essais en pause le 18 février et va donc plus loin en annonçant désormais leur arrêt.



GSK explique qu'une analyse plus approfondie doit être conduite pour pour mieux comprendre les données de sécurité de ces essais.



Le laboratoire précise que cette décision n'a pas d'impact sur l'essai de phase III en cours portant sur le VRS chez les personnes de 60 ans et plus.



