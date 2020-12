GSK : avis positifs de l'AEM et du CHMP pour le Rukobia

ViiV Healthcare, la société mondiale spécialisée dans le VIH, détenue majoritairement par GSK, Pfizer et Shionogi Limited, a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) et l'Agence européenne des médicaments (AEM) avaient émis un avis positif recommandant l'approbation de Rukobia (fostemsavir) 600 mg comme traitement de l'infection par le VIH-1.



Le fostemsavir, en association avec d'autres antirétroviraux, est indiqué pour le traitement des adultes atteints d'une infection par le VIH-1 multirésistante pour lesquels il n'est autrement pas possible de construire un régime antiviral suppressif, indique le communiqué de GSK.



L'autorisation de mise sur le marché finale de la Commission européenne est prévue dans les prochains mois. Le fostemsavir a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis le 2 juillet 2020, et d'autres demandes réglementaires ont été soumises dans le monde entier.



