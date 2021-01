GSK : collaboration avec Eli Lilly et Vir, contre la Covid-19

Eli Lilly, Vir Biotechnology et GlaxoSmithKline (HSK) annoncent aujourd'hui une collaboration afin d'évaluer une combinaison de deux thérapies contre la Covid-19 légère ou modérée chez les patients à faible risque.



Dans ce cadre, Lilly a élargi son essai portant sur le bamlanivimab 700 mg avec du VIR-7831 500 mg. Il s'agit de la première fois que des anticorps monoclonaux provenant de sociétés distinctes sont réunis pour explorer les résultats potentiels.



Vir et GSK font progresser le VIR-7831 dans le cadre de leur collaboration pour rechercher et développer des solutions pour les coronavirus, y compris le SARS-CoV-2.



Si le Bamlanivimab seul a obtenu une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA, le VIR-7831 est un composé expérimental, non approuvé par la FDA ou toute autre autorité réglementaire, actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'un essai mondial de phase 2/3 comme traitement précoce de la Covid chez les adultes à haut risque d'hospitalisation.



