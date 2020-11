GSK : début des essais de phase III contre le VRS

GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé aujourd'hui le début des essais de phase III visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité de son vaccin candidat contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour l'immunisation maternelle.



Selon GSK, le VRS est une cause majeure d'infections respiratoires telles que la bronchiolite et la pneumonie virale chez les nourrissons.



33 millions de cas de VRS touchent chaque année des enfants de moins de 5 ans dans le monde, avec plus de 1,4 million d'hospitalisations d'enfants de moins de 6 mois, rapporte le communiqué du laboratoire.



'Un vaccin qui les protège dès la naissance représenterait un progrès significatif dans la lutte contre le fardeau du VRS, la prévention des maladies infantiles et la détresse des familles', a déclaré Emmanuel Hanon, vice-président senior et responsable de la R&D sur les vaccins pour GSK



