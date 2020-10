GSK : des résultats d'un traitement pour le VIH

05/10/2020 | 14:17

ViiV Healthcare de GSK a déclaré que son traitement à deux médicaments s'est avéré aussi efficace qu'un traitement à trois médicaments chez les adultes atteints du VIH-1 dans deux études de phase III.



Les résultats d'une analyse combinée des deux études a montré que le dolutegravir et la lamivudine n'étaient pas inférieurs, 82 % des participants ayant une charge virale inférieure à 50 c par millilitre (c/mL) sur la semaine 144, contre 84 % des participants recevant un traitement de trois médicaments.



