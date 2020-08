GSK : des résultats prometteurs dans l'hépatite B

28/08/2020 | 14:36

GSK a publié vendredi les résultats d'un essai de phase 2a suggérant que son médicament expérimental contre l'hépatite présentait le potentiel de supprimer la maladie au bout de quatre semaines de traitement.



D'après le laboratoire, le GSK'836 - qui appartient à la catégorie des oligonucléotides antisens - a permis des réductions 'marquées' de l'HBsAg (antigène de surface du virus) et de l'ADN de la maladie chez les 31 patients ayant participé à l'étude.



Sous sa forme chronique, l'hépatite B touche près de 260 millions de personnes dans le monde et entraîne non loin de 900.000 décès chaque année, pour cause d'insuffisance hépatique ou de cancer du foie.



