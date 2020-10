GSK : essais concluants pour le vaccin anti-VRS

21/10/2020 | 14:45

Au terme d'études cliniques de phase I/II, GSK annonce que ses vaccins candidats contre le VRS (le virus respiratoire syncytial) étaient bien tolérés et hautement immunogènes.



Le VRS est l'une des principales causes d'infection respiratoire chez les nourrissons et les personnes âgées. On estime qu'il cause environ 3 millions d'hospitalisations d'enfants de moins de 5 ans dans le monde chaque année et 177 000 hospitalisations de personnes âgées aux États-Unis seulement.



GSK développe trois vaccins candidats contre le VRS - maternel, pédiatrique et pour les personnes âgées - utilisant différentes technologies. Les études ont permis d'observer une augmentation des anticorps protecteurs chez les personnes vaccinées.



Les données ont été présentées virtuellement lors du congrès ID Week.





