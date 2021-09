GSK : examen prioritaire pour un médicament anti-VIH de ViiV

ViiV Healthcare, la filiale de GlaxoSmithKline spécialisée dans le traitement du VIH, a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé un examen prioritaire à sa demande d'enregistrement concernant le cabotegravir.



Le cabotegravir, une solution injectable à effet prolongé, est destiné à empêcher les infections au VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, chez les femmes cisgenres et chez les femmes transgenres ayant été exposés au virus.



La FDA devrait rendre sa décision le 24 janvier 2022, précise le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.



ViiV Healthcare a également annoncé ce mardi la signature d'un accord de licence exclusif avec le japonais Shionogi portant sur le développement d'un inhibiteur d'intégrase de nouvelle génération qui permettrait une action ultra-prolongée.



