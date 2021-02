GSK : feu vert du CHMP pour le dostarlimab

GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis favorable recommandant le dostarlimab chez les femmes atteintes de certains cancers de l'endomètre, récurrents ou avancés, ayant progressé pendant ou après un schéma thérapeutique contenant du platine.



'Les options de traitement sont limitées pour les femmes atteintes d'un cancer de l'endomètre récurrent ou avancé et le pronostic est généralement mauvais. Cet avis positif du CHMP nous rapproche de la fourniture du dostarlimab en tant que nouvelle option de traitement aux femmes atteintes d'un cancer de l'endomètre en Europe dans l'espoir d'améliorer les résultats. S'il est approuvé par la Commission européenne, le dostarlimab serait le premier traitement anti-PD-1 approuvé pour le cancer de l'endomètre en Europe', a réagi le Dr Axel Hoos, vice-président principal et chef de la R&D en oncologie chez GSK.



