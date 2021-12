GSK : la Commission autorise un traitement pour le COVID

GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology ont annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a accordé une autorisation de mise sur le marché à Xevudy (sotrovimab) pour le traitement précoce du COVID-19.



Le sotrovimab est désormais approuvé dans l'Union européenne (UE) pour le traitement des adultes et des adolescents (âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kg) atteints de COVID-19 et qui présentent un risque accru d'évoluer vers un stade sévère.



Cette autorisation de mise sur le marché dans l'UE fait suite à l'avis favorable émis hier par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments.





