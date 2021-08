GSK : la FDA approuve une nouvelle indication du Jemperli

GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé une nouvelle indication du Jemperli (dostarlimab-gxly), pour le traitement des patients adultes atteints de certaines tumeurs solides récurrentes ou avancées, déficientes à réparer les mésappariements d'ADN (dMMR), et ne présentant pas d'autre option de soin.



Le maintien de cette approbation dépendra toutefois des résultats de plusieurs essais de confirmation évaluant le bénéfice clinique du traitement, précise GSK.



'Pour les patients atteints de tumeurs exprimant le biomarqueur dMMR, il existe toujours un besoin important de traitements nouveaux et efficaces. Je suis enthousiasmé par la deuxième approbation de la FDA en oncologie de GSK cette année, et par la nouvelle option de traitement qu'elle offre à ces patients', a expliqué le Dr Hal Barron, directeur scientifique et président de la R&D chez GSK.



