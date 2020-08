GSK : lancement d'essais sur un vaccin contre la méningite

19/08/2020 | 14:18

Le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a annoncé mercredi avoir débuté des essais cliniques de phase III sur son nouveau vaccin 'cinq en un' contre la méningite.



Ces tests doivent permettre d'évaluer l'innocuité et l'immunogénicité (formation d'anticorps) du candidat 'MenABCWY' par rapport aux deux vaccins existants de GSK contre les infections à méningocoques, Bexsero et Menveo.



Ce nouveau vaccin est censé protéger les adolescents et les jeunes adultes contre les bactéries de souches A, B, C, W, X et Y, à l'origine de la quasi-totalité des cas d'infection.



Il s'agit du premier vaccin de ce type.



L'étude de GSK doit inclure 3650 participants âgés de 10 à 25 ans aux Etats-Unis, en Europe, en Turquie et en Australie.



