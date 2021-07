GSK : les résultats trimestriels dépassent les attentes

GSK, le numéro un britannique de la pharmacie, a fait état mercredi de résultats trimestriels en hausse, essentiellement tirés par ses activités dans les vaccins.



Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 6% sur un an pour s'établir à 8,1 milliards de livres, à la faveur d'une croissance de 39% dans les vaccins.



Son BPA ajusté courant - l'indicateur de rentabilité le plus suivi par les analystes - a lui grimpé de 46% à 28,1 pence.



Les analystes financiers prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 7,5 milliards de livres et un BPA courant de 20 pence selon le consensus fourni par le groupe.



Emma Walmsley, le directrice générale du laboratoire, évoque dans un communiqué une performance 'excellente' sur le deuxième trimestre, une dynamique qu'elle s'attend à voir se poursuivre au second semestre.



GSK devrait donc s'approcher du haut de la fourchette de ses objectifs annuels, selon elle.



L'action reculait de 0,5% à la Bourse de Londres après ces annonces



