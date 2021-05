GSK : annonce des résultats du vaccin avec Medicago

GSK et Medicago annoncent des résultats intérimaires positifs de phase 2 pour le vaccin candidat COVID-19 avec adjuvant. Medicago est une société biopharmaceutique dont le siège social est à Québec.



Le vaccin a été testé en association avec l'adjuvant pandémique de GSK. Ces résultats font partie de l'étude de phase 2/3 en cours et réitèrent le profil prometteur observé lors des tests de phase 1.



' L'immunogénicité, telle que mesurée par le titre d'anticorps neutralisants, était élevée - environ 10 fois plus élevée que celles d'un panel de sérums de patients en convalescence du COVID-19. Aucun événement indésirable grave associé n'a été signalé ' indique le groupe.



' Après deux doses, le candidat vaccin avec adjuvant a induit des anticorps neutralisants robustes et des réponses immunitaires cellulaires chez tous les sujets, quel que soit leur âge ' rajoute le groupe.



