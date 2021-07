GSK : collaboration avec Alector en immuno-neurologie

GSK et Alector, spécialiste de l'immuno-neurologie, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique mondiale portant sur le développement et la commercialisation de deux anticorps monoclonaux potentiels (AL001 et AL101) conçus pour élever le taux de progranuline (PGRN), un régulateur clé de l'activité immunitaire dans le cerveau.



Les traitements pourraient potentiellement s'avérer efficaces dans les maladies neurodégénératives comme la démence frontotemporale, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson ou encore la maladie d'Alzheimer, indique GSK.



Un recrutement est d'ailleurs actuellement en cours dans le cadre d'un essai de phase III sur AL001 chez les personnes à risque ou atteintes de démence frontotemporale due à une mutation du gène de la progranuline (FTD-GRN).



Selon les termes de l'accord de collaboration, Alecteur recevra 700 millions de dollars en paiements initiaux et pourra recevoir jusqu'à 1,5 milliard de dollars en paiements d'étapes liés aux développements cliniques, réglementaire et commerciaux.



S'il est prévu que les entreprises co-commercialisent et partagent les bénéfices aux États-Unis, GSK conservera les droits de commercialisation exclusifs en dehors des États-Unis.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.