GSK : début des essais de phase 3 d'un candidat-vaccin Covid

GSK annonce le début des essais cliniques de phase III d'un candidat-vaccin à la Covid-19, combinaison d'éléments d'origine végétale de Medicago et d'un adjuvant de GSK.



Medicago, une société biopharmaceutique basée à Québec, a reçu l'approbation des autorités réglementaires canadiennes et américaines pour procéder au recrutement d'adultes en bonne santé dans la phase 3 de l'essai sur la base de résultats intermédiaires positifs de phase 2.



'Nous sommes ravis de franchir une étape importante consistant à lancer l'essai clinique de phase 3 sur des sites du monde entier', a déclaré Takashi Nagao, PDG de Medicago. 'Cela nous rapproche encore plus de la livraison d'un nouveau vaccin important contre la Covid-19 et de la contribution à la lutte mondiale contre la pandémie avec notre partenaire GSK.'



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.