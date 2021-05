GSK : l'EMA s'intéresse au sotrovimab contre la Covid

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé aujourd'hui que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) avait lancé un 'examen continu' (rolling review) des données concernant le sotrovimab, un anticorps monoclonal développé par GlaxoSmithKline (GSK) et Vir Biotechnology, dans le cadre du traitement de la Covid-19.



La mise en place de cet examen continu s'appuie sur les résultats préliminaires d'une étude en cours évaluant la capacité du médicament à prévenir l'hospitalisation ou le décès des patients porteurs de ce coronavirus.



Toutefois, l'EMA n'a pas encore reçu l'ensemble des données et 'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions concernant le rapport bénéfice-risque du médicament', précise l'Agence.



'L'examen continu se poursuivra jusqu'à ce que suffisamment de preuves soient disponibles pour étayer une demande d'autorisation de mise sur le marché officielle', conclut-elle.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.