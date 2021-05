GSK : les promesses du sotrovimab contre la Covid

GlaxoSmithKline (GSK) et Vir Biotechnology ont annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l'utilisation du sotrovimab, un anticorps mononucléal, comme traitement des patients de plus de 12 ans et 40 kilos atteint de la Covid et risquant d'évoluer vers une forme sévère.



' Nous sommes encouragés par cette opinion scientifique positive de l'EMA, car elle nous rapproche, espérons-le, de la mise à disposition du sotrovimab pour les patients à travers l'Europe ', a commenté Christopher Corsico, vice-président principal en charge du développement chez GSK.



Le CHMP s'est appuyé sur une étude de phase III montrant que l'usage du sotrovimab en monothérapie avait entraîné une réduction de 85% des hospitalisations ou des décès, par rapport au placebo.



GSK ajoute que plusieurs études in vitro ont démontré que l'activité du sotrovimab était maintenue en présence des variants brésilien, californien, sud-africain, britannique, new-yorkais et indien.

En effet, le sotrovimab cible une partie de la protéine de pointe qui est moins susceptible de muter avec le temps, justifie GSK.



Une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour le sotrovimab a été soumise à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.





