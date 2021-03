GSK : participe à la fabrication du vaccin covid de Novavax

GSK a annoncé avoir conclu un accord de principe avec Novavax pour produire jusqu'à 60 millions de doses du candidat vaccin contre la Covid de Novavax, à utiliser au Royaume-Uni.



GSK fournira une capacité de fabrication 'de remplissage et de finition' dans son usine de Barnard Castle dans le nord-est de l'Angleterre à partir de mai 2021, avec un transfert de technologie rapide entre les deux sociétés commençant immédiatement. Les parties négocieront un accord final pour inclure des termes et conditions supplémentaires.



Le gouvernement britannique a obtenu ces 60 millions de doses dans le cadre d'un accord d'achat anticipé avec Novavax, indique GSK.



'Nous nous sommes assurés de pouvoir livrer ces volumes sans affecter l'approvisionnement de nos autres médicaments et vaccins vitaux, et sans perturber les autres collaborations COVID-19 dans lesquelles GSK est engagée à l'échelle mondiale', a rassuré Roger Connor, président de GSK Vaccines.



Le candidat vaccin Novavax a démontré un fort potentiel d'efficacité dans les essais cliniques de phase 3, y compris contre le variant dit 'britannique'. La soumission du vaccin pour examen par les autorités réglementaires du Royaume-Uni est prévue au cours du deuxième trimestre, précise GSK.



