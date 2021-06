GSK : une présentation aux investisseurs qui rassure

Données financières GBP USD EUR CA 2021 33 150 M 46 270 M 38 748 M Résultat net 2021 3 572 M 4 985 M 4 175 M Dette nette 2021 21 537 M 30 061 M 25 174 M PER 2021 19,9x Rendement 2021 5,70% Capitalisation 69 794 M 97 146 M 81 581 M VE / CA 2021 2,76x VE / CA 2022 2,59x Nbr Employés 94 066 Flottant 92,3% Graphique GLAXOSMITHKLINE PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GLAXOSMITHKLINE PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Cloture 1 394,80 GBX Objectif de cours Moyen 1 511,78 GBX Ecart / Objectif Moyen 8,39% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Emma N. Walmsley Chief Executive Officer & Executive Director Iain James Mackay Chief Financial Officer & Executive Director Jonathan Richard Symonds Non-Executive Chairman Karenann K. Terrell Chief Digital & Technology Officer Hal V. Barron Executive Director & Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GLAXOSMITHKLINE PLC 3.93% 97 146 JOHNSON & JOHNSON 3.96% 430 876 ROCHE HOLDING AG 11.75% 324 905 PFIZER, INC. 7.61% 221 725 NOVARTIS AG 2.56% 209 282 ABBVIE INC. 7.05% 202 586