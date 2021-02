GSK : résultats mitigés pour un traitement contre le Covid

GlaxoSmithKline a annoncé jeudi qu'une étude clinique de phase 2 concernant son anticorps monoclonal otilimab dans le traitement des patients hospitalisés pour une infection au Covid n'avait pas atteint un niveau de significativité statistique.



GSK souligne néanmoins que les données récoltée dans le cadre de l'essai montrent que chez les participants âgés de plus de 70 ans, 65% des patients étaient vivants et exempts d'insuffisance respiratoire au bout d'un mois dans le groupe otilimab, contre 45,9% dans le groupe de contrôle.



Après deux mois de traitement, la différence au niveau de la mortalité est également notable, puisque 26% des patients de plus de 70 ans du groupe otilimab étaient décédés contre 40,4% dans l'autre groupe.



Afin de confirmer ces résultats, le laboratoire dit vouloir recruter 350 patients âgés de plus de 70 ans supplémentaires, rappelant que la tranche d'âge en question représente aujourd'hui plus de 70% des décès liés au Covid.



