GSK : sollicite la TGA australienne pour le Kozenis

GSK et Medicines for Malaria Venture (MMV) ont annoncé aujourd'hui avoir sollicité l'Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) afin de pouvoir étendre la prescription d'une dose de Kozenis (tafénoquine) aux enfants et prévenir les rechutes de paludisme (malaria).



Cette demande concerne notamment un nouveau comprimé de 50mg, spécialement développé pour les enfants et pouvant être facilement dilué dans l'eau pour une utilisation facilitée, indique GSK.



On estime que le paludisme à P. vivax est à l'origine d'environ 6,4 millions d'infections cliniques chaque année et que les enfants sont quatre fois plus susceptibles que les adultes d'être affectés, avec une prévalence maximale chez les 2 à 6 ans.



D'autres soumissions réglementaires pour une indication pédiatrique de la tafénoquine sont prévues dans les pays dans lesquelles le paludisme est endémique, assure GSK.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.