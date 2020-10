GSK : un traitement du cancer de l'ovaire approuvé par la CE

29/10/2020 | 15:35

Gsk indique que la Commission européenne a approuvé le Zejula (niraparib) en tant que traitement d'entretien de première intention en monothérapie dans le cancer de l'ovaire avancé.



Le Dr Hal Barron, à la tête de la R&D chez Gsk estime que l'approbation de la commission va permettre aux femmes de prolonger le temps passé ' sans que leur cancer dévastateur ne progresse '.



Par ailleurs, Gsk a également fait savoir que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté les soumissions réglementaires demandant l'approbation de l'utilisation du médicament biologique anti-IL5 Nucala (mépolizumab).



Le Nucala est actuellement approuvé comme traitement d'appoint pour les patients souffrant d'asthme éosinophile sévère en Europe. Les nouvelles soumissions concernent le syndrome hypereosinophile (SHE), la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (CRSwNP) et la granulomatose éosinophile avec polyangéite (EGPA).



En cas d'approbation, le Nucala deviendrait alors le seul traitement indiqué pour une utilisation dans quatre maladies à éosinophiles en Europe.





