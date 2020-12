GSK : vers un traitement du VIH injectable à action prolongée

ViiV Healthcare, la société mondiale spécialisée dans le VIH, détenue majoritairement par GSK, a annoncé l'autorisation de Vocabria (injection de cabotégravir et comprimés) en association avec Rekambys (injection de rilpivirine) et Edurant (comprimés de rilpivirine), dans l'Union européenne, pour le traitement de l'infection par le VIH-1 chez les adultes dont la virologie est supprimée.



Pour la première fois, des personnes vivant avec le VIH en Europe vont être en mesure de recevoir un traitement injectable à action prolongée qui supprime la nécessité de prendre des comprimés oraux quotidiens, après la phase d'initiation orale, annonce le laboratoire.



Dès juillet, ViiV Healthcare a soumis une demande de nouveau médicament (NDA) pour un dosage mensuel de cabotégravir et de rilpivirine auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La laboratoire précise que d'autres demandes réglementaires ont été soumises et sont en cours d'examen par d'autres organismes de réglementation dans le monde.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.