GlaxoSmithKline : ViiV lance une étude sur sa bithérapie

28/09/2020 | 12:14

GlaxoSmithKline a annoncé lundi que sa filiale spécialisée dans les traitements du VIH, ViiV Healthcare, avait démarré une étude visant à évaluer la meilleure administration possible d'un médicament injectable de longue durée contre le VIH.



Durant un an, les équipes de ViiV et les professionnels de la santé de 18 centres cliniques en France, en Espagne, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas se pencheront sur le meilleur moyen d'injecter cette bithérapie composée d'une association de cabotegravir et rilpivirine.



Ce traitement à action prolongée est censé se substituer à la prise quotidienne de comprimés oraux.



Les premiers résultats de l'étude sont attendus courant 2021.



Vendredi, GSK avait annoncé que la FDA avait approuvé la commercialisation de Nucala dans le traitement du syndrome d'hyperéosinophilie, une maladie rare du sang.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.