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GLAXOSMITHKLINE PLC

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GlaxoSmithKline annonce que le gouvernement américain a accepté d'acheter 600 000 doses supplémentaires de Sotrovimab.

11/01/2022 | 13:13
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GlaxoSmithKline PLC :

* GLAXOSMITHKLINE PLC - LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN ACHÈTE 600 000 DOSES SUPPLÉMENTAIRES DE SOTROVIMAB

* GSK - 600 000 DOSES SUPPLÉMENTAIRES SERONT FOURNIES AU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN POUR DISTRIBUTION AU PREMIER TRIMESTRE 2022, PERMETTANT AINSI UN MEILLEUR ACCÈS AU SOTROVIMAB À L'ÉCHELLE NATIONALE.

* GSK : LE NOMBRE TOTAL DE DOSES OBTENUES À CE JOUR PAR LE BIAIS D'ACCORDS CONTRAIGNANTS S'ÉLÈVE À ENVIRON 1,7 MILLION DANS LE MONDE.

* GSK : LE NOMBRE TOTAL DE DOSES OBTENUES À CE JOUR PAR LE BIAIS D'ACCORDS CONTRAIGNANTS S'ÉLÈVE À ENVIRON 1,7 MILLION À L'ÉCHELLE MONDIALE.

* gsk : le sotrovimab conserve son activité contre tous les variants préoccupants de sars-cov-2 testés, y compris delta et omicron.

* GSK : L'ACCORD D'AUJOURD'HUI COMPREND ÉGALEMENT UNE OPTION PERMETTANT AU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN D'ACHETER DES DOSES SUPPLÉMENTAIRES AU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2022.

* GSK : GSK ET VIR PRÉVOIENT DE FABRIQUER ENVIRON 2 MILLIONS DE DOSES DANS LE MONDE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2022.

* GSK : GSK et VIR s'attendent à fabriquer environ 2 millions de doses dans le monde au cours du premier semestre 2022 et des doses supplémentaires au cours du second semestre Texte source pour Eikon : Couverture d'autres entreprises :


© Zonebourse avec Reuters 2022
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Varia.DernierVar. 1janv
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VIR BIOTECHNOLOGY, INC. -0.62%33.42 Cours en différé.-20.18%
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Données financières
CA 2021 33 822 M 46 018 M 40 573 M
Résultat net 2021 4 035 M 5 490 M 4 840 M
Dette nette 2021 20 808 M 28 310 M 24 961 M
PER 2021 19,9x
Rendement 2021 4,96%
Capitalisation 81 083 M 110 Mrd 97 267 M
VE / CA 2021 3,01x
VE / CA 2022 2,84x
Nbr Employés 94 066
Flottant -
Graphique GLAXOSMITHKLINE PLC
Durée : Période :
GlaxoSmithKline plc : Graphique analyse technique GlaxoSmithKline plc | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GLAXOSMITHKLINE PLC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 25
Dernier Cours de Cloture 1 611,40 GBX
Objectif de cours Moyen 1 700,68 GBX
Ecart / Objectif Moyen 5,54%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Emma N. Walmsley Chief Executive Officer & Executive Director
Iain James Mackay Chief Financial Officer & Executive Director
Jonathan Richard Symonds Non-Executive Chairman
Karenann K. Terrell Chief Digital & Technology Officer
Hal V. Barron Executive Director & Chief Scientific Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GLAXOSMITHKLINE PLC0.30%110 007
JOHNSON & JOHNSON1.18%455 676
ROCHE HOLDING AG-2.08%324 825
PFIZER INC.-4.76%315 668
ABBVIE INC.0.73%241 121
ELI LILLY AND COMPANY-5.83%235 814