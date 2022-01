GlaxoSmithKline annonce que le gouvernement américain a accepté d'acheter 600 000 doses supplémentaires de Sotrovimab.

GlaxoSmithKline PLC :

* GLAXOSMITHKLINE PLC - LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN ACHÈTE 600 000 DOSES SUPPLÉMENTAIRES DE SOTROVIMAB

* GSK - 600 000 DOSES SUPPLÉMENTAIRES SERONT FOURNIES AU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN POUR DISTRIBUTION AU PREMIER TRIMESTRE 2022, PERMETTANT AINSI UN MEILLEUR ACCÈS AU SOTROVIMAB À L'ÉCHELLE NATIONALE.

* GSK : LE NOMBRE TOTAL DE DOSES OBTENUES À CE JOUR PAR LE BIAIS D'ACCORDS CONTRAIGNANTS S'ÉLÈVE À ENVIRON 1,7 MILLION DANS LE MONDE.

* GSK : LE NOMBRE TOTAL DE DOSES OBTENUES À CE JOUR PAR LE BIAIS D'ACCORDS CONTRAIGNANTS S'ÉLÈVE À ENVIRON 1,7 MILLION À L'ÉCHELLE MONDIALE.

* gsk : le sotrovimab conserve son activité contre tous les variants préoccupants de sars-cov-2 testés, y compris delta et omicron.

* GSK : L'ACCORD D'AUJOURD'HUI COMPREND ÉGALEMENT UNE OPTION PERMETTANT AU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN D'ACHETER DES DOSES SUPPLÉMENTAIRES AU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2022.

* GSK : GSK ET VIR PRÉVOIENT DE FABRIQUER ENVIRON 2 MILLIONS DE DOSES DANS LE MONDE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2022.

* GSK : GSK et VIR s'attendent à fabriquer environ 2 millions de doses dans le monde au cours du premier semestre 2022 et des doses supplémentaires au cours du second semestre Texte source pour Eikon : Couverture d'autres entreprises :