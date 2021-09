GlaxoSmithKline : contrats d'achat anticipé sur sotrovimab

L'américain Vir Biotechnology a fait part hier soir de nouvelles encourageantes concernant sotrovimab, le traitement expérimental contre la Covid-19 qu'il développe avec GlaxoSmithKline.



Dans un formulaire envoyé à la SEC, Vir explique avoir déjà signé des contrats d'achat anticipé portant sur la fourniture de quelque 420.000 doses de ce traitement composé d'anticorps monoclonaux.



La société fait valoir que plus de 220.000 doses ont d'ores et déjà été réservées dans le cadre d'autres accords.



Pour mémoire, la Commission avait annoncé au juillet dernier la signature d'un contrat-cadre devant lui permettre d'acquérir jusqu'à 220.000 doses du traitement.



Sotrovimab peut être utilisé pour soigner des patients présentant des symptômes légers de la Covid et ne nécessitant pas d'oxygène de subsistance, mais qui ayant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie.



Vir Biotechnology précise qu'il poursuit avec GSK des discussions avec d'autres pays en vue de la conclusion d'accords additionnels.



