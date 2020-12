GlaxoSmithKline : en repli, un analyste abaisse son conseil

Le titre est en repli de près de 1% alors qu'UBS a abaissé sa recommandation sur la valeur passant de ' achat ' à ' neutre '. UBS a également réduit son objectif de cours de 1 730 pence à 1 440 pence.



L'analyste a déclaré qu'il restait dans 'un scénario de conservation' jusqu'à ce que plus d'informations soient disponibles concernant la scission de l'unité grand public du groupe de santé.



Après l'annonce par GSK en 2018 de son intention de se séparer de son activité de santé grand public dans le cadre d'une joint-venture avec Pfizer, qui devrait être achevée fin 2022, les investisseurs ont eu tendance à hésiter sur la méthodologie de valorisation pour l'action, a souligné UBS.



'Nous pensons que cet état d'esprit persistera jusqu'à ce que les choses soient plus claires, en particulier compte tenu du peu de catalyseurs cliniques au cours du premier semestre 2021', a rajouté UBS.



