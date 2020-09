Un nouveau décret de Trump fait souffrir les pharmaceutiques

LONDRES, 14 septembre (Reuters) - Plusieurs grandes valeurs du secteur de la pharmacie sont à la traîne du reste du marché en Bourse lundi après la décision de Donald Trump de signer un décret visant à faire baisser le prix de vente de certains médicaments aux Etats-Unis.

L'indice Stoxx européen du secteur perd 0,43% vers 09h40 GMT alors que l'indice large Stoxx 600 est pratiquement inchangé.

Parmi les grands groupes qui le composent, GlaxoSmithKline abandonne 0,93%, Sanofi 0,75%, Roche 0,38% et Bayer 0,52%.

Le décret signé par le président américain dimanche, à cinquante jours de l'élection présidentielle, étend à une nouvelle catégorie de médicaments sur ordonnance le champ d'application de la clause dite de "la nation la plus favorisée", déjà appliquée depuis juillet à d'autres catégories.

Cette clause permet d'aligner le prix de vente sur le prix le plus bas recensé dans les grands pays industrialisés.

Le texte revient donc à contourner l'interdiction faite à Medicare, le programme fédéral d'assurance santé pour les personnes âgées, de négocier les prix qu'il paie aux laboratoires.

La principale fédération du secteur pharmaceutique aux Etats-Unis, "Pharmaceutical Research and Manufacturers of America", a dénoncé l'initiative de la Maison blanche en évoquant "une attaque irresponsable contre les entreprises qui travaillent jour et nuit pour battre le COVID-19".

Selon des analystes financiers, le secteur pharmaceutique mondial réalise plus de 60% de l'ensemble de ses profits sur le seul marché américain. (Joice Alves, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)