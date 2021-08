GoldSpot Discoveries fait progresser son offre de SaaS (logiciel en tant que service) en acquérant la société de logiciels géoscientifiques Geotic Inc.

La suite de cinq (5) logiciels (GeoticMine, GeoticLog, GeoticGraph, GeoticCAD, GeoticField) permet un travail de modélisation en 3D et une description des carottes de forage, améliorant ainsi la manière dont les géologues et les ingénieurs collectent et analysent les données.

La puissante combinaison de GeoticLog et de LithoLens créera une solution infonuagique de description de carottes forage et d'imagerie par intelligence artificielle unique dans l'industrie.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 16 août 2021) - GoldSpot Discoveries Corp. (TSXV : SPOT) (OTCQX : SPOFF) (« GoldSpot » ou la « Société »), une société de services technologiques de pointe qui tire parti de l'apprentissage automatique pour transformer le processus de découverte de minéraux est heureuse d'annoncer que le 15 août 2021, elle a conclu un accord définitif pour acquérir Geotic Inc. (« Geotic ») un fournisseur primé de logiciels pour l'industrie minière, notamment d'applications pour la modélisation géologique et géophysique, basé à Val-d'Or, au Québec.

Fondée en 2002, Geotic exploite un portefeuille de cinq outils de pointe (GeoticMine, GeoticLog, GeoticGraph, GeoticCAD et GeoticField) ainsi qu'un support à caméra adapté. De la collecte de données de forage à la modélisation 3D, Geotic offre une solution intégrée à des centaines de petits explorateurs miniers et de grands producteurs mondiaux, avec des analyses de données abordables et une efficacité inégalée sur la qualité et la rapidité d'utilisation par rapport aux méthodes traditionnelles de collecte manuelle de données.

« Cette acquisition renforce notre engagement à acquérir des logiciels SaaS et à construire des flux de revenus fiables et récurrents », a déclaré Vincent Dubé-Bourgeois, CEO et membre du conseil d'administration de GoldSpot. « Geotic a généré une dynamique incroyable au cours des dernières années et nous sommes ravis d'ajouter leur suite de logiciels à la famille GoldSpot. Cette acquisition augmentera considérablement nos revenus récurrents annuels et nos revenus annuels à mesure que nous étendrons ces produits à notre base de clients croissante et à la communauté minière mondiale. »

La suite de logiciels de Geotic comprend GeoticLog, sa plateforme personnalisable de description de carottes de forage, GeoticMine, sa solution de modélisation et de visualisation géologique en 3D, GeoticGraph, son visualiseur de trous de forage, GeoticCAD, une alternative abordable aux outils courants de l'industrie avec un moteur de dessin intégré et GeoticField, sa plateforme de saisie de données à partir de tablettes sur le terrain. Geotic offre également un dispositif unique qui permet de prendre des photographies de carottes de forages standardisées pour ensuite être utilisées dans GeoticLog pour être linéarisées.

Les utilisateurs et les comptes de Geotic, en tant que société GoldSpot, peuvent s'attendre à ce que les affaires continuent comme d'habitude, avec des stratégies améliorées de développement de produits et d'engagement sur le marché.

Une première solution de l'industrie en matière de diagraphie et d'imagerie par intelligence artificielle

La technologie de Geotic et GoldSpot offre une puissante collaboration, permettant à GoldSpot de créer des intégrations plus profondes dans la suite de produits en pleine expansion de la société. Plus précisément, GoldSpot intégrera GeoticLog et LithoLens, sa technologie exclusive d'imagerie de carottes de forage, afin de créer une plateforme d'imagerie basée sur l'intelligence artificielle et de diagraphie de carottes de forage, une première dans l'industrie, permettant aux clients d'obtenir des analyses plus approfondies et exploitables.

L'arrivée de l'équipe de Geotic ajoute une force de frappe supplémentaire à l'expérience approfondie de GoldSpot en matière de géologie, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'expérience utilisateur, de visualisation des données et de technologie « cloud ».

Selon les termes de l'accord d'achat, les vendeurs recevront Cdn$1,000,000 en espèces et 1,442,308 actions ordinaires de la société ("actions GoldSpot") au prix de Cdn$1,04 par action GoldSpot, ce qui représente un prix d'achat total pour l'acquisition de Cdn$2,500,000. Selon l'accord, les actions GoldSpot seront placées sous blocage volontaire et seront libérées conformément à un calendrier de blocage de neuf mois. L'acquisition devrait être conclue avant le 31 octobre 2021 et reste soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

L'acquisition est soumise aux conditions de clôture usuelles et aux approbations réglementaires. À la clôture de l'acquisition, Geotic fonctionnera comme une filiale autonome de GoldSpot.

À propos de Geotic Inc.

Logiciels conçus par des géologues pour des géologues, Géotic se diffère de ses concurrents par la connaissance de la réalité géologique et minière. La simplicité d'intégration des données, le service spécialisé et l'avantage concurrentiel marquent le succès des produits Géotic. Toujours à la fine pointe de la technologie, les logiciels GéoticMine, GéoticLog, GéoticCAD, GéoticGraph sont le résultat d'un travail d'analyse et de réflexion sur l'efficacité de rendement. Géotic couvre plusieurs domaines d'applications pour répondre à tous vos besoins.

À propos de GoldSpot Discoveries Corp.

GoldSpot Discoveries Corp. (TSXV : SPOT) (OTCQX : SPOFF) est une société de services technologiques en exploration minière. GoldSpot est une équipe de premier plan composée de scientifiques expérimentés qui combinent les géosciences et la science des données pour offrir des solutions sur mesure qui transforment le processus de découverte de minéraux. Dans la course aux découvertes, GoldSpot produit des SmartTargets et des modèles géologiques avancés qui permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de fournir des résultats précis.

