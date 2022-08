Glencore : Barclays reste à surpondérer

Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de sept livres sterling sur Glencore, sa valeur favorite du secteur, qu'il considère comme le dossier d'amélioration en matière ESG (environnement, social et gouvernance) le plus évident.



'Pourtant, les investisseurs continuent d'ignorer les multiples et les rendements proposés, reflétant en partie des préoccupations ESG rétrospectives', juge le broker dans sa note sur le groupe de matières premières.



'Nous soutenons que ces préoccupations sont moins pertinentes à l'avenir, compte tenu des changements structurels apportés au cours des 18 derniers mois, et nous en soulignons d'autres à venir', poursuit Barclays.



