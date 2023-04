Début de semaine en fanfare : les minières soutiennent le FTSE 100

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse mardi après la pause de Pâques, avec le FTSE 100 soutenu par les mineurs et les constructeurs de maisons.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 30,89 points, soit 0,4%, à 7 772,45. Le FTSE 250 était en hausse de 153,92 points, soit 0,8%, à 18 950,95, et l'AIM All-Share était en hausse de 5,03 points, soit 0,6%, à 816,18.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4 % à 777,50, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,9 % à 16 530,39, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2 % à 13 194,90.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,8 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,7 %

Les marchés financiers de Londres, Francfort et Paris étaient fermés pour le vendredi saint et le lundi de Pâques. À New York, les marchés ont fermé vendredi et rouvert lundi.

Lundi, Wall street a terminé en panorama, l'indice Dow Jones Industrial Average clôturant en hausse de 0,3 %, le S&P 500 en hausse de 0,1 % et le Nasdaq Composite terminant en légère baisse.

"Les marchés américains ont récupéré les pertes subies en début de séance, et les principaux indices ont terminé à un niveau stable ou positif après une séance agitée qui a suivi le long week-end de Pâques. C'était la première occasion pour les investisseurs de réagir aux chiffres de l'emploi non agricole, qui ont été publiés le vendredi saint", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

Les gains d'emplois américains ont diminué en mars pour le deuxième mois consécutif, selon les données du gouvernement vendredi, ajoutant aux signes que la plus grande économie du monde se ralentit alors que les décideurs politiques poursuivent leur lutte contre l'inflation.

Le pays a créé 236 000 emplois le mois dernier, soit un peu moins que prévu, tandis que le taux de chômage est passé de 3,6 % à 3,5 %, selon le département du travail.

Mais la croissance des salaires a été solide, le salaire horaire moyen ayant augmenté de 0,3 % pour atteindre 33,18 USD, selon les dernières données. Par rapport à l'année précédente, les salaires ont augmenté de 4,2 %.

La lecture a laissé "le consensus inchangé sur le fait que la Réserve fédérale maintiendrait sa politique de hausse pour l'instant et augmenterait les taux de 0,25 % lors de la prochaine réunion de mai", a déclaré M. Hunter.

"Cette semaine promet de révéler d'autres indices avec un calendrier économique et d'entreprise chargé. Les données de l'indice des prix à la consommation et de l'indice des prix à la production [américains] fourniront de nouvelles mises à jour sur la lutte des autorités fédérales contre l'inflation, et à la fin de la semaine, la saison des bénéfices du premier trimestre commence sérieusement avec la publication des résultats de trois des plus grandes banques," a poursuivi M. Hunter.

Il y aura l'IPC américain mercredi, suivi de l'IPP jeudi. Vendredi, Wells Fargo, JPMorgan et Citigroup présenteront leurs résultats trimestriels, ainsi que le gestionnaire d'actifs BlackRock.

Au Royaume-Uni, la croissance des ventes au détail est restée stable en mars, selon les données du British Retail Consortium-KPMG publiées mardi.

Le total des ventes au détail au Royaume-Uni a augmenté de 5,1 % en mars par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation de 5,2 % enregistrée en février. Ce chiffre est toutefois supérieur à la croissance moyenne sur trois mois de 4,8 %, ainsi qu'à la moyenne sur 12 mois de 2,6 %.

Helen Dickinson, directrice générale du BRC, a déclaré : "Alors que le mois de mars le plus humide depuis plus de quarante ans a freiné la croissance des ventes de produits de mode, de jardinage et de bricolage, la fête des mères a illuminé les ventes du mois".

"La confiance des consommateurs étant en hausse et de grands événements se profilant à l'horizon, tels que le couronnement du roi, les détaillants ont de bonnes raisons d'avoir le moral au beau fixe. Cependant, la pression des coûts sur les entreprises reste forte et le gouvernement doit s'assurer qu'il minimise les charges réglementaires à venir".

La livre sterling était cotée à 1,2417 USD au début de la journée de mardi, en baisse par rapport à 1,2436 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'est négocié à 1,0882 USD, en baisse par rapport à 1,0919 USD.

Le yen s'est affaibli, le dollar s'échangeant à 133,51 yens, en hausse par rapport à 131,72 yens.

Le nouveau chef de la banque centrale du Japon a déclaré lundi qu'aucune augmentation majeure des taux n'était à l'horizon, et que la politique monétaire souple de longue date restait "appropriée".

Kazuo Ueda a succédé ce mois-ci à Haruhiko Kuroda, le plus ancien gouverneur de la banque et architecte d'une politique monétaire destinée à stimuler la troisième économie mondiale.

En Asie, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,1 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a augmenté de 1,3 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a baissé de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 0,3 %.

L'inflation des prix à la consommation en Chine est tombée en dessous de 1 % en mars, selon les chiffres officiels, signe d'une faible demande alors que la deuxième économie mondiale tente de se remettre de son effondrement dû à la pandémie.

L'indice des prix à la consommation du mois de mars - la principale mesure de l'inflation - s'est établi à 0,7 %, contre 1 % le mois précédent, selon le Bureau national des statistiques du pays.

Pékin vise un taux d'inflation moyen de 3 % pour 2023, ce qui reste bien inférieur aux taux actuels de nombreuses économies développées.

Dans le FTSE 100, les mineurs ont été parmi les plus performants avec Glencore en hausse de 3,7 %, Rio Tinto en hausse de 3,1 % et Anglo American en hausse de 2,4 %.

L'or était coté à 1 999,12 USD l'once tôt mardi, en baisse par rapport aux 2 009,21 USD de jeudi.

Les constructeurs de maisons se sont également bien comportés. Persimmon a augmenté de 2,1 %, Barclays ayant relevé le titre de "sous-pondéré" à "égal". Barratt et Taylor Wimpey ont augmenté respectivement de 1,5% et de 1,3%, la banque d'investissement ayant relevé son objectif de prix pour les actions.

Le pétrole Brent a atteint 84,89 USD le baril tôt mardi, peu de changement par rapport à 84,88 USD vendredi.

Harbour Energy a déclaré avoir conclu un accord avec BP pour développer le projet de transport et de stockage de carbone de Viking.

Harbour restera l'opérateur, avec une participation de 60 %, et BP acquerra les 40 % restants, non exploités. L'accord réunit "deux des opérateurs les plus expérimentés de la mer du Nord", ont déclaré les entreprises.

La nouvelle fait suite à la décision du gouvernement britannique de lancer le deuxième volet de son processus de séquençage des grappes de projets de CSC, et à "sa reconnaissance du fait que Viking CCS est l'un des deux principaux systèmes de transport et de stockage en lice pour ce processus", a déclaré M. Harbour.

Sous réserve des résultats du processus de séquençage des grappes de la voie 2, M. Harbour a indiqué qu'une décision finale d'investissement devrait être prise en 2024.

"Le projet pourrait être opérationnel dès 2027 et stocker jusqu'à 10 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030", a-t-il ajouté.

BP a augmenté de 1,3 % et Harbour de 0,9 %.

L'autre major pétrolière, Shell, a progressé de 1,7 %, malgré l'annonce d'une éventuelle action en justice à son encontre.

Le Kazakhstan a déclaré qu'il avait entamé une procédure d'arbitrage international contre les majors de l'énergie, dont ExxonMobil et Shell, au sujet de 16,5 milliards d'USD de coûts déduits des revenus de deux champs pétrolifères.

Le vaste champ de Kashagan, situé au nord de la mer Caspienne, est exploité par le consortium North Caspian Operating Company, composé de KazMunayGaz, Eni, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, China National Petroleum Corporation et Inpex.

Eni, Shell et KazMunayGaz exploitent également le champ de Karachaganak, dans l'ouest du Kazakhstan, aux côtés de Chevron et Lukoil.

Les sociétés exploitantes ont pu déduire certains coûts des recettes avant de les partager avec le gouvernement dans le cadre d'accords de partage de la production.

Spectral MD, société cotée sur l'AIM, s'apprête à faire son entrée sur le Nasdaq.

La société de diagnostic médical d'IA a convenu d'un regroupement d'entreprises avec Rosecliff Acquisition, une société d'acquisition spécialisée cotée au Nasdaq. Elle s'attend à recevoir un produit brut supérieur à 20 millions d'USD, la transaction valorisant l'entreprise à 170 millions d'USD, soit 101 pence par action.

Le regroupement proposé devrait être finalisé au cours du troisième trimestre de l'année, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Dans le cadre de l'opération, Spectral a l'intention d'annuler sa cotation sur l'AIM.

"La cotation au Nasdaq nous permettra d'être bien positionnés pour tirer parti des contrats d'approvisionnement du gouvernement fédéral américain, de nos demandes de marquage FDA et CE prévues en 2023 et 2024, et de notre feuille de route de commercialisation pour les brûlures, l'UDP et la mesure de la taille des plaies en 3D, ainsi que pour soutenir l'avancement d'autres applications cliniques en cours de développement", a déclaré Wensheng Fen, directeur général de l'entreprise.

Les actions de Spectral ont augmenté de 79 % pour atteindre 50,00 pence chacune.

Le calendrier économique de mardi prévoit encore les chiffres du commerce de détail de la zone euro à 1000 BST.

