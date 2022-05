Exclusif - Glencore aide Mopani Copper Mines de Zambie à payer ses factures.

Glencore, qui a vendu Mopani à la société publique d'investissement minier ZCCM-IH, a depuis aidé à couvrir certains des coûts de fonctionnement de Mopani, y compris les factures d'électricité et les achats de concentré de cuivre auprès de tiers, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe.

L'une des sources a déclaré que Mopani ne générait pas suffisamment de revenus pour couvrir les dépenses courantes, ajoutant que la société ne pouvait pas se permettre les investissements nécessaires pour exploiter davantage de mines et profiter des prix élevés du cuivre.

Les sources ont demandé à ne pas être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Glencore a fourni des lettres de crédit à Mopani à deux ou trois reprises lorsque la société n'avait pas assez de liquidités pour acheter du concentré de cuivre, garantissant effectivement l'achat de Mopani, a déclaré une troisième source proche de Mopani.

Le PDG de Mopani Copper Mines, Charles Sakanya, a déclaré que la société n'avait reçu aucun prêt de Glencore et que l'affirmation selon laquelle Glencore couvrait certains des coûts de Mopani était une spéculation. Il n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les lettres de crédit.Glencore est le seul fournisseur de cuivre de la mine, dans le cadre de l'accord qui a vu ZCCM-IH prendre le contrôle de Mopani le 31 mars de l'année dernière pour 1,5 milliard de dollars de dette et un dollar symbolique en espèces.

Les sources n'ont pas précisé le montant du financement fourni par Glencore.

Glencore n'a pas répondu aux questions de Reuters sur les coûts de Mopani, mais a déclaré dans un communiqué : "Glencore continue à travailler aux côtés de ZCCM-IH pour assurer le succès de Mopani par le biais de nos accords d'enlèvement et des accords de financement connexes."

Le président zambien Hakainde Hichilema, élu en août dernier, a critiqué l'accord avec Mopani lorsqu'il était dans l'opposition, déclarant que l'État ne devait pas s'endetter davantage alors qu'il avait fait défaut deux mois plus tôt et qu'il était en pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) pour obtenir un soutien financier.

Le besoin d'investissement de la Zambie reste pressant.

Elle a conclu un accord au niveau du personnel avec le FMI sur une facilité de crédit étendue de 1,4 milliard de dollars en décembre, mais l'argent ne peut pas être versé tant que Lusaka et ses créanciers ne s'entendent pas sur la réduction de la dette à des niveaux durables.

Depuis son élection, Hichilema a demandé à son administration de trouver un nouvel investisseur pour Mopani. Les fonctionnaires disent qu'ils sont "très proches" de le faire.

UN MONSTRE MASSIF

Sakanya de Mopani a déclaré que la société minière a dû renégocier les accords avec les fournisseurs, les contrats d'achat de concentré de cuivre, les lettres de crédit et les découverts après le changement de propriétaire. Ces négociations, ainsi qu'une panne au puits nord en mars, ont entraîné des retards de paiement.

Un fournisseur a déclaré que la fréquence des paiements de Mopani avait ralenti au cours des dernières semaines. "Ils ont cet énorme monstre à gérer, et ils n'ont pas assez d'argent pour le faire fonctionner", a déclaré le fournisseur, demandant à ne pas être nommé.

"Oui, nous devons de l'argent", a déclaré Sakanya, ajoutant qu'il ne pouvait pas dire combien car le chiffre change constamment. "C'est quelque chose que nous nous efforçons de résoudre".

Reuters n'a pas pu établir de manière indépendante combien Mopani doit à ses fournisseurs au total.

Une quatrième source ayant des connaissances directes a déclaré que les responsables gouvernementaux ont demandé à la Copperbelt Energy Corporation, le fournisseur d'électricité de la mine, à la fin de l'année dernière, d'assouplir ses conditions de paiement, mais la CEC a refusé. La CEC a déclaré que Mopani a continué à payer ses factures d'électricité en temps utile.

Le ministre zambien des mines, Paul Kabuswe, joint par téléphone, a refusé de commenter si Glencore apportait un soutien financier à Mopani. "Lorsque nous aurons trouvé un meilleur partenaire, tout reviendra à la normale", a-t-il déclaré.

Trouver un nouvel investisseur pour Mopani est considéré comme un test décisif pour l'administration, qui veut montrer que la Zambie est ouverte aux affaires et s'est fixé un objectif ambitieux de plus que tripler la production annuelle de cuivre du pays au cours de la prochaine décennie.

"Je veux trouver un investisseur hier, c'est le calendrier", a déclaré Kabuswe. "Je suis pressé."

Mopani, qui a plus de 80 ans, avec sa fonderie originale construite en 1937, a besoin de 300 millions de dollars pour financer une expansion qui débloquerait le potentiel de production de 225 000 tonnes de cuivre par an, a déclaré Sakanya.

Mopani a déclaré avoir produit 87 618 tonnes de cathode de cuivre en 2021, contre 93 106 tonnes en 2020.

Elle devrait produire 80 684 tonnes de cuivre cette année, a déclaré Sakanya, mettant la baisse prévue de près de 8 % sur le compte de la panne d'un mois et d'un arrêt prévu de 45 jours de la fonderie pour maintenance en juillet.

Glencore a décidé en avril 2020 de mettre Mopani en entretien et maintenance, s'attirant l'ire du gouvernement zambien qui souhaitait qu'elle reste ouverte, et plus tard en 2020 a déprécié la valeur de la mine de 1,041 milliard de dollars à 861 millions de dollars. Glencore a déclaré avoir investi 4,4 milliards de dollars dans Mopani depuis 2000.