Exclusif-Glencore livre de l'aluminium d'origine russe dans le système LME -sources

Une autre source ayant une connaissance directe a déclaré que l'aluminium livré à Gwangyang était produit par Rusal.

Les livraisons dans les entrepôts du LME soulignent la difficulté à laquelle est confronté Rusal, le plus grand producteur d'aluminium au monde en dehors de la Chine, alors que les contrats 2022 arrivent à échéance et que les acheteurs boudent le métal russe pour les contrats 2023, a déclaré l'une des sources.

Certains acheteurs d'aluminium et utilisateurs finaux des secteurs du transport, de la construction et de l'emballage ne veulent pas de l'aluminium de Rusal dans leurs produits. Le métal non désiré comme l'aluminium de Rusal finit généralement dans le système du LME, un marché de dernier recours pour les consommateurs et les producteurs.

Les sources n'ont pas précisé quelle quantité d'aluminium de Rusal avait été livrée par Glencore aux entrepôts du LME à Gwangyang.

Glencore et le London Metal Exchange ont refusé de faire des commentaires. Rusal n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

En avril 2020, Rusal a conclu un contrat à long terme pour fournir à Glencore, société cotée à Londres, 6,9 millions de tonnes d'aluminium. Sur ce total, 344 760 tonnes seraient livrées en 2020 et environ 1,6 million de tonnes par an entre 2021 et 2024.

La nouvelle selon laquelle l'administration Biden envisageait de restreindre les importations d'aluminium russe comme une réponse possible à l'escalade militaire de Moscou en Ukraine a déclenché une hausse de plus de 7 % des prix de l'aluminium la semaine dernière, mercredi.

Les négociants en aluminium ont déclaré que la réaction impulsive était due aux craintes de pénuries si Rusal était sanctionné.

Rusal est le plus grand producteur d'aluminium au monde en dehors de la Chine, représentant 6 % des approvisionnements mondiaux estimés à environ 70 millions de tonnes cette année.

Les stocks d'aluminium dans les entrepôts du LME ont augmenté de 65.825 tonnes pour atteindre 433.025 tonnes vendredi. De ce nombre, 23 525 tonnes ont été livrées à Gwanyang en Corée du Sud et 44 675 tonnes à Port Klang en Malaisie.

"Ces derniers jours, quelques éléments ont fait réagir les gens, qui ont pris conscience des difficultés auxquelles Rusal est confronté", a déclaré une source de l'industrie de l'aluminium.

Au début du mois, le LME a lancé un document de discussion sur la possibilité d'interdire l'aluminium, le nickel et le cuivre russes d'être négociés et stockés dans son système.