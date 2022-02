Exclusif - Glencore vend sa participation dans la société russe Russneft pour mettre fin à un partenariat de 20 ans.

La vente, qui était prévue depuis des années puisque Glencore a connu un remaniement de sa direction, a été réalisée en décembre 2021 et sera finalisée au cours du premier semestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires, a déclaré Glencore.

Cette opération coïncide avec certaines des pires tensions entre Moscou et l'Occident depuis la fin de la guerre froide et alors que certaines entreprises occidentales cherchent à réduire leur exposition aux actifs russes.

Glencore n'a pas donné de raison à cette cession et n'a pas divulgué l'acheteur ou la valeur de la transaction.

Russneft, qui produit quelque 130 000 barils par jour, a connu des temps difficiles depuis que son ancien propriétaire, Mikhail Gutseriyev, a été sanctionné par l'Union européenne l'année dernière pour ses liens étroits avec le président bélarussien Alexandre Loukachenko.

Les sanctions ont créé des difficultés pour les ventes de pétrole à l'exportation de Russneft, Glencore ayant renoncé à ses achats pendant plusieurs mois.

Glencore avait aidé Gutseriyev à construire Russneft à partir de rien, depuis le début des années 2000, pour en faire une des dix premières entreprises pétrolières russes, en finançant l'expansion de l'entreprise en échange de droits d'exportation de pétrole.

L'accord a permis à Glencore, l'un des trois premiers négociants mondiaux de pétrole, de commercialiser de gros volumes de pétrole russe.

Glencore est resté actionnaire de Russneft pendant des décennies de turbulences autour de l'entreprise, notamment lorsque Gutseriyev a perdu le contrôle, a fui la Russie pour Londres en 2007 et est revenu plus tard pour redevenir un partenaire loyal du Kremlin.

Parmi les autres défis, citons les milliards de dollars de dettes de Russneft envers les banques d'État russes, ainsi que les faillites d'autres institutions financières fondées par Gutseriyev.

"Glencore choisit le bon moment pour se retirer de Russneft, car les prix du pétrole sont bons, alors que l'actif est assez risqué", a déclaré une source d'une société de négoce impliquée dans le marché pétrolier russe.

L'exposition de Glencore à la Russie est de plus en plus faible, car la nouvelle garde composée de Gary Nagle, directeur général, et d'Alex Sanna, responsable du pétrole, est en train de remodeler la société après des décennies de direction par Ivan Glasenberg et Alex Beard, qui avaient des liens plus étroits avec Moscou.

Le contrat d'approvisionnement de cinq ans de Glencore avec Rosneft, la plus grande société pétrolière russe, a expiré l'année dernière, bien que la société suisse continue de charger du carburant russe en tant que vainqueur des appels d'offres réguliers de Rosneft pour le brut et les produits.