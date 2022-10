Exclusif - Les créanciers du Tchad vont publier une déclaration sur l'accord d'allègement de la dette contingente, selon une source.

Avec l'Ethiopie et la Zambie, le Tchad était l'un des trois premiers pays à demander une restructuration de sa dette dans le cadre d'une initiative du G20.

"Nous avons un accord selon lequel nous ferons des choses afin de soulager le Tchad - si nécessaire", a déclaré la source, ajoutant que l'accord inclut la société minière et de matières premières Glencore, basée en Suisse, un créancier majeur, ce qui est considéré comme un "énorme pas".

"Ils n'ont pas vraiment besoin d'un allègement de la dette à ce stade, mais nous sommes prêts à faire des choses, notamment en 2024", a déclaré la source, en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington.

Bien que le Tchad bénéficie actuellement des prix élevés du pétrole, les économistes et les experts affirment que les créanciers du gouvernement et du secteur privé doivent être prêts à agir au cas où les conditions du service de la dette deviendraient plus difficiles pour le pays.

Cela pourrait se produire en 2024, a indiqué la source, lorsque le Tchad sera confronté à un niveau élevé de paiement du service de la dette.

Le ministre des finances du Tchad s'est félicité de la coopération avec le cadre du G20 et le FMI lors d'une réunion qui a rassemblé les ministres des finances africains et les responsables du Groupe des Sept mercredi, a indiqué la source.

Les États-Unis, l'Espagne et d'autres membres du G20 ont reproché à la Chine, le plus grand créancier de nombreux pays africains, de traîner les pieds pour réduire le fardeau de la dette des pays.

Les discussions sur l'allègement de la dette du Tchad dans le cadre du G20 ont été menées par le Club de Paris et l'Arabie saoudite.

Une source du ministère français des finances a déclaré lundi que les créanciers étaient proches d'un accord.

La source a indiqué que les discussions se poursuivaient avec la Zambie, dont le ministre des finances a également participé à la réunion du G7 avec les ministres des finances africains, un événement coordonné par l'Allemagne, président actuel du G7.