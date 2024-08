Glencore plc est spécialisé dans la production et la distribution de métaux, de minéraux et de produits pétroliers à destination notamment des industries automobile, sidérurgique et agroalimentaire. Par ailleurs, le groupe propose des prestations de services logistiques, d'approvisionnement et de financement. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits pétroliers, coke et charbon (62,8%) ; - métaux et minéraux (37,2%) : aluminium, zinc, cuivre, alumine, alliages de fer, nickel, cobalt, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (29,5%), Asie (43,8%), Amériques (19,5%), Afrique (5,3%) et Océanie (1,9%).