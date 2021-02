Glencore: Prodeco redonne les droits miniers à l'Etat colombien

Zurich (awp) - Filiale du géant des matières premières Glencore, Prodeco va céder ses contrats miniers en Colombie et redonner les droits à l'Etat colombien. La procédure à cet effet a été entamée, a indiqué le groupe zougois jeudi.

Prodeco a procédé à une analyse de ses deux mines Calenturitas et La Jagua et a conclu qu'une réouverture n'aurait pas été viable économiquement. Les mines avaient dû fermer à cause de la pandémie du coronavirus et la fermeture a été prolongée jusqu'au 27 avril.

Pendant la fermeture, Prodeco a effectué des travaux de maintenance. Ils seront poursuivis jusqu'à ce que le processus de rétrocession des droits miniers soit achevé.

